ABBADIA SAN SALVATORE – Anche un consulente tecnico di parte per la famiglia parteciperà domani all’esame autoptico disposto dalla Procura di Arezzo sulla salma di Roberta Mazzuoli, la quarantasettenne di Abbadia San Salvatore (Siena) deceduta inspiegabilmente lo scorso 28 marzo, presso la clinica ospedaliera privata “San Giuseppe Hospital” di Arezzo, dove la donna era stata ricoverata per sottoporsi ad un intervento di routine di decompressione orbitaria ad un occhio dopo che le era stata diagnosticata una oftalmopatia basedowiana: operazione che peraltro non è mai iniziata, la paziente, condotta in sala operatoria, sarebbe infatti spirata per complicanze respiratorie insorte dopo la somministrazione dell’anestesia.

I congiunti della vittima, del resto, sono i primi a chiedere a gran voce che sia fatta piena luce sui drammatici fatti e su eventuali responsabilità da parte dei medici che l’hanno avuta in cura: il compagno di Roberta Mazzuoli – la coppia ha anche un figlio ancora minorenne di 16 anni -, l’indomani della tragedia, ha presentato una denuncia querela presso la tenenza dei carabinieri di Abbadia San Salvatore chiedendo all’autorità giudiziaria di accertare le cause della morte – esposto riscontrato dalla Procura aretina competente per territorio con l’apertura di un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario – e, attraverso il consulente personale Massimiliano Bartolacci, unitamente anche alla mamma della vittima, si è affidato a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, in collaborazione con l’avvocato Christian Rosa del foro di Arezzo.

E Studio3A «ha già messo a disposizione per i propri assistiti, come detto il compagno, il figlio e la madre di Roberta Mazzuoli, il medico legale dott. Sergio Scalise per l’accertamento tecnico non ripetibile che il Pubblico Ministero della Procura di Arezzo dott.ssa Laura Taddei, titolare del fascicolo, affiderà nella giornata di domani, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 9, presso il nuovo palazzo di giustizia di piazza Falcone e Borsellino, al professor Mario Gabbrielli, della Medicina Legale di Siena, e al professor Vittorio Pavoni, primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Prato, che poi procederanno a seguire nella stessa mattinata con l’esame presso l’ospedale di Siena dove si trova la salma».

Con ogni probabilità nomineranno dei propri consulenti di parte anche i tre dottori che da ieri, mercoledì 2 aprile, sono stati iscritti dal magistrato inquirente nel registro degli indagati – inizialmente il procedimento era contro ignoti -, anche come atto dovuto per dare appunto loro modo di partecipare con propri periti agli accertamenti tecnici: si tratta di tre medici anestesisti del San Giuseppe Hospital. La perizia che poi depositeranno i due consulenti tecnici del Pm sarà chiaramente determinante per fornire le prime risposte al compagno, al figlio e alla mamma della vittima, che chiedono riserbo e rispetto per il loro dolore, e che, una volta concluse le operazioni, riceveranno il nulla osta alla sepoltura dall’autorità giudiziaria e potranno così, finalmente, fissare la data dei funerali di Roberta Mazzuoli, ormai per la prossima settimana.