Un calendario tra gusto e musica

Il programma apre venerdì 4 aprile con il concerto dei Riforma in Duo, che porteranno in scena un repertorio pop/rock in versione acustica, ideale per accompagnare un aperitivo o una serata rilassata immersi nel profumo del vino e nella tranquillità della campagna maremmana.

Sabato 5 aprile, invece, sarà il momento di lasciarsi tentare dal primo brunch dolce e salato, un’esperienza gastronomica pensata per valorizzare i sapori locali, da gustare in un ambiente informale e accogliente. Un’occasione perfetta per chi ama cominciare il fine settimana con un mix equilibrato di relax e buona tavola.

La musica tornerà protagonista venerdì 18 aprile con La Luna, un acoustic duo che regalerà emozioni in note tra chitarre e voci delicate. Un’atmosfera intima e coinvolgente, che ben si sposa con l’identità autentica della cantina e con l’amore per le cose fatte con passione.

Infine, sabato 19 aprile si replica con un nuovo appuntamento dedicato al brunch, sempre all’insegna della qualità e della convivialità, per chiudere al meglio la rassegna mensile.

Dove e come partecipare

Tutti gli eventi si svolgono nella Cantina I Vini di Maremma, situata in località Il Cristo a Marina di Grosseto. L’ingresso è libero ma, trattandosi di appuntamenti molto apprezzati, è consigliata la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare la Cantina al numero +39 056434426 (Interno 1) oppure visitare il sito ufficiale www.ivinidimaremma.it.

Una primavera di sapori e armonie

Con l’arrivo della bella stagione, gli Appuntamenti in cantina rappresentano una proposta irresistibile per chi desidera godersi il territorio in maniera autentica, tra note musicali e momenti di gusto. Un’occasione per scoprire o riscoprire la Cantina I Vini di Maremma, punto di riferimento per la cultura enogastronomica locale e per tutti coloro che amano le atmosfere genuine.