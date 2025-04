Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Vittoria in trasferta per l’Under 23 della Blue Factor, nella nona e penultima giornata di campionato: al pala Barsacchi il Castiglione stende il Cgc Viareggio per 9-2. Partita comunque combattuta, specialmente nel primo tempo. I biancocelesti ci mettono un po’ a prendere le misure ai bianconeri, che vanno in vantaggio a metà tempo con Lentini. Il Castiglione però poi cambia marcia e nel finale di frazione va a segno con Faelli, Maldini e Montauti. Nella ripresa i maremmani allungano subito con la doppietta di Santoni e chiudono praticamente i conti. La gara rimane divertente e arrivano altre marcature: Maldini, Larini per il Cgc, e ancora Faelli, doppietta, Santoni e Maldini per la loro tripletta personale. Castiglione che giocherà l’ultima partita a maggio contro il Sarzana, in corsa per le finali.

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-9

CGC VIAREGGIO: Luca Peruzzi Squarcia; Lorenzo Larini, Gregorio Antonini, Gabriele Facchini, Giotto Lentini, Morgan Cozzani, Alessandro Pandolfini, Iacopo Pellegrini, Thomas Puccinelli, Tommaso Casentini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Filippo Agresti, Mattia Maldini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Massimo Cardelli di Viareggio.

RETI: pt (1-3) 12’59 Lentini (V), 17’30 Faelli (C), 23’58 Maldini (C), 24’20 Montauti (C); st 1’10 e 6’52 Santoni (C), 8’13 Maldini (C), 10’53 Larini (V), 21’40 Faelli (C), 23’30 Santoni (C), 23’44 Maldini (C).

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana 3-2

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-2

Cgc Viareggio-Follonica 2-0

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio 2-5

Spv Viareggio-Sarzana 12/3

Follonica-Blue Factor Castiglione 0-0

8a giornata 14/19 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 5-1

Spv Viareggio-Follonica Rinv.

Sarzana-Cgc Viareggio 5-1

9a giornata 1-4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-9

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (8) 18 punti; Hc Castiglione (9) 17; Sarzana (8) 13; Follonica (7) 10; Spv Viareggio (7) 8; Cgc Viareggio (9) 3