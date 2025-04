CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Le Giornate europee dello sport a Castiglione della Pescaia prendono il via con un evento spettacolare. Sabato 5 aprile, il 49° Trofeo Maremma porterà l’adrenalina dei motori in paese. La prova speciale di Tirli sarà la protagonista per il territorio, con partenza da Pian d’Alma e arrivo a Tirli.

Le vetture passeranno dall’Ampio, raggiungeranno il centro di Castiglione per una sosta e godersi il panorama, e ripartiranno poi per raggiungere il centro abitato di Tirli.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con ordinanza dirigenziale, sono previste modifiche alla circolazione in strade e piazze durante il passaggio della gara.

Tirli:

– l’accesso alla frazione di Tirli sarà interdetto dall’intersezione tra Sp 158 Collacchie e Sp 105 Tirli in Pian D’Alma direzione Tirli dalle 16:30 alle 23:30 di sabato 5 aprile. Sarà fruibile la viabilità in direzione Tirli dalla Sp 105 intersezione Sp 23 “Strette” in località Ampio.

– chiusura e divieto di transito e sosta sulla Sp 105 (da Pian d’Alma a Tirli) dalle 16 alle 23:30 di sabato 5 aprile.

– chiusa Piazza del Popolo a Tirli indicativamente dalle 17 alle 20:15 di sabato 5 aprile per il Controllo a Timbro.

– la Sp 105 da Tirli all’Ampio rimarrà sempre aperta al transito.

Castiglione della Pescaia:

– chiusa una parte di via Colombo dalle 17 alle 22 di sabato 5 aprile

– divieto di sosta da piazza Orsini (che rimarrà libera al transito) al Vicolo 1 di piazza Pascoli (palazzo del Monte dei Paschi)

Dai divieti sono esclusi i mezzi di polizia e i mezzi di soccorso in servizio di emergenza.