Foto di repertorio

GROSSETO – Dal 30 giugno al 1° agosto sarà un’estate diversa, con i campi estivi targati Big Mat Bsc Grosseto e Asd Fortis Grosseto. Cinque settimane di divertimento per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, che potranno fare attività sportiva, mare, piscina, attività laboratoriali e, naturalmente, tanto baseball con i nostri tecnici e i nostri giocatori della serie A.

“Siamo felici di questa nuova collaborazione – ha spiegato Antonio Pugliese, presidente del Big Mat Bsc Grosseto – con la Asd Fortis Grosseto e voglio ringraziare Eleonora Orlandini per la grande disponibilità. Il servizio dei campi estivi ci permette, oltre a rispondere alle tante richieste ricevute dai genitori, di offrire ai bambini e ai ragazzi un’attività sportiva improntata anche sul baseball, senza però lasciare fuori i giochi e le attività con gli altri ragazzi”.

Grazie ai nostri tecnici e alla disponibilità di molti dei giocatori di serie A della nostra squadra, ogni settimana di camp per due giorni a settimana i ragazzi potranno provare a giocare a baseball o migliorarsi sulle nostre strutture sportive, con la guida di istruttori qualificati, per un’esperienza unica. Oltre all’attività sportiva ci sarà anche la possibilità di usare la piscina e di avere l’aiuto sui compiti, fare escursioni al mare e tanti giochi sportivi di gruppo, oppure rilassarsi all’ombra con una partita a biliardino o a ping pong.

L’estate 2025 sarà, dunque, all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport, con un progetto che unisce due realtà, accomunate dalla volontà di offrire ai giovani un’opportunità di crescita e di divertimento. Per maggiori informazioni sul camp e per prenotare la presenza è possibile telefonare al numero 333.8458628 (Lola).