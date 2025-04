MASSA MARITTIMA – Dal 3 al 6 aprile la città di Massa Marittima accoglierà i soci del Rotary Club di Blois Sologne, in occasione del gemellaggio ufficiale con il Rotary Club di Massa Marittima.

Un’iniziativa di respiro internazionale che rafforza il dialogo e la cooperazione tra i due club, nel segno dell’amicizia, dello scambio culturale e dei valori rotariani condivisi. L’anno scorso fu il rotary club massetano ad andare in visita presso quello francese, in un’ottica di rafforzamento dei legami tra le due realtà. Il gemellaggio,infatti, rappresenta un momento significativo per entrambe le comunità, che da anni coltivano un rapporto di stima e collaborazione, anche grazie all’impegno costante dei rispettivi club.

“Queste iniziative rinsaldano in modo concreto il senso di comunanza tra i popoli, mai come in questo momento così importante”, ha dichiarato con soddisfazione Anna Montemaggi, Presidente del Rotary Club di Massa Marittima, promotore dell’iniziativa.

Il programma della visita prevede diverse attività volte a far conoscere il territorio maremmano e a favorire momenti di condivisione tra i soci dei due club. Tra gli appuntamenti principali: la visita all’azienda agricola La Parrina con degustazioni e tour tra vigne e cantina; una serata conviviale presso la Pieve di Caminino; una passeggiata culturale attraverso i Tre Terzieri del centro storico di Massa Marittima, con visita al Duomo, ai chiostri di Sant’Agostino e incontro istituzionale con il Sindaco; infine, un momento conclusivo a Follonica all’insegna dell’amicizia rotariana.