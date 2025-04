Foto di repertorio

GROSSETO – Hanno fatto irruzione in un supermercato, e dopo aver minacciato un cassiere (l’unico in servizio in quel momento) con un coltello, ed averlo preso per la gola da dietro, mentre era seduto in cassa, hanno rubato l’incasso, circa 500 euro, scappando a piedi.

La rapina è avvenuta giovedì scorso in un supermercato di Grosseto. Pochi secondi alla presenza di alcuni clienti sconvolti.

I due, subito dopo la rapina, sono fuggiti, dileguandosi per le strade limitrofe all’esercizio commerciale. Le indagini dei Carabinieri si sono orientate immediatamente su due giovani, individuati tramite diversi elementi, anche grazie alle immagini di videocamere di sorveglianza, sia private che pubbliche, rivelatesi molto importanti nella ricostruzione dei movimenti e poi dell’identità dei due, che nel pomeriggio di sabato sono stati individuati e portati in carcere a Grosseto.