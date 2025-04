PORTO SANTO STEFANO – Domenica 6 aprile il Lungomare dei Navigatori di Porto Santo Stefano ospiterà la seconda edizione del Trofeo Rotary Club Monte Argentario: una manifestazione di solidarietà per i progetti che il club di Monte Argentario ha sul territorio, che vede il contributo degli atleti della pesca con canna da riva e che unisce sport, solidarietà, inclusione e rispetto per l’ambiente.

La manifestazione si svolgerà dalle 7 alle 14 e non rappresenta soltanto un importante appuntamento pro bono, ma anche una delle venti gare di qualificazione per la prestigiosa Finale di Coppa Italia, prevista sempre a Porto Santo Stefano l’8 e 9 novembre 2025. Qui verrà assegnato l’ambitissimo titolo individuale nazionale, rendendo la gara di aprile ancora più competitiva e sentita. Il comprensorio dell’Argentario è da decenni un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale della canna da riva, disciplina tanto tecnica quanto affascinante. Negli ultimi 25 anni si sono tenuti in questa località numerosi campionati italiani e persino, nel 2011, un campionato del mondo, a conferma della vocazione sportiva del territorio.

A completare il calendario delle grandi manifestazioni argentarine, il 7 e 8 dicembre 2025 a Porto Ercole si disputerà la Finale della Coppa dei Campioni, riservata ai migliori dieci atleti provenienti dai campionati provinciali.

Tornando al Trofeo Rotary Monte Argentario Club, l’edizione di quest’anno riserva una particolare attenzione all’inclusione con un settore speciale dedicato a cinque coppie di pescatori diversamente abili. La pesca sportiva si conferma così uno sport accessibile a tutti, dove la passione non conosce barriere ed età anagrafica.

In gara anche 22 coppie di “big”, veri e propri fuoriclasse del settore, che si sfideranno per conquistare l’accesso alla finale. Come sempre nelle manifestazioni targate Argentario, i pesci catturati verranno regolarmente pesati e poi reimmessi nel loro habitat, in pieno rispetto dell’ambiente: un impegno concreto da parte degli organizzatori per lasciare ogni luogo “meglio di come lo si è trovato”.

Con la presenza di atleti di altissimo livello, l’obiettivo per tutti sarà dare il massimo. Il 2° Trofeo Rotary si preannuncia come un appuntamento imperdibile per sportivi, appassionati e cittadini, unendo la competizione al valore della solidarietà.