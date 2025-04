CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Al via a Castiglione della Pescaia gli incontri del Patentino dell’ospitalità, il percorso di formazione permanente e gratuita che l’amministrazione comunale offre agli operatori del settore turistico.

«È un’iniziativa cui tengo molto – dichiara l’assessore al Turismo Susanna Lorenzini –, è nata con noi da una buona pratica appresa in occasione del nostro primo G20Spiagge a Cavallino Treporti e subito messa in atto con corsi di vario tipo, un percorso di formazione rivolto principalmente agli operatori turistici ma al quale sono invitati tutti coloro che, vivendo a Castiglione della Pescaia, in modo diretto o indiretto affrontano la tematica del turismo e dell’accoglienza. Quest’anno siamo arrivati alla settima edizione, abbiamo cercato di coinvolgere i nostri operatori turistici e tutti quelli dell’Ambito Maremma Toscana area nord in appuntamenti su tematiche importanti come la nuova legge sul turismo che sarà illustrata dall’assessore regionale Leonardo Marras, o la sentieristica castiglionese con un evento a carattere nazionale che coinvolgerà gli amanti della due ruote a testimonianza di quanto il turismo sportivo sia un punto di forza per il nostro territorio».

L’obiettivo di questi incontri è sempre quello di fornire agli imprenditori locali, e non solo, informazioni e strumenti utili a migliorare l’accoglienza attraverso la promozione del territorio, un aggiornamento professionale continuo mirato alla progettazione della stagione e del prodotto turistico.

«Il patentino dell’ospitalità – conclude la sindaca Elena Nappi – è una nostra buona pratica adottata anche da molti altri comuni, un’iniziativa innovativa condivisa da altre realtà turistiche. Anche durante l’ultimo incontro dei Comuni del G20Spiagge a Sorrento è stata presentata come fiore all’occhiello del nostro Comune, un’opportunità per fare rete ed individuare strategie comuni di promozione turistica».

Il primo incontro mercoledì 9 aprile alle 17:00 presso la sala del Consiglio comunale. La responsabile dell’ufficio turismo del Comune, Maria Elena Canu, illustrerà le nuove opportunità in tema di contributi e patrocinio.

Calendario degli incontri

Mercoledì 9 aprile

“Patrocini e contributi: aggiornamenti e nuove opportunità per la comunità”

ore 17:00 – Sala del Consiglio comunale, Via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

Maria Elena Canu, responsabile ufficio turismo Comune di Castiglione della Pescaia

Mercoledì 16 aprile

“Tuscany Trail e sentieristica: una destinazione a misura di ciclista”

ore 17:00 – sala del Consiglio comunale, Via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

Andrea Borchi, Tuscany Trail – Enzo Riemma, Maremma Experience Consorzio Turistico

Martedì 29 aprile

“Sulle tracce degli Etruschi: un’eredità preziosa da conoscere”. Visita guidata all’Area Archeologica di Vetulonia (evento su prenotazione)

ore 15:00 – Area Archeologica di Vetulonia

Mercoledì 7 maggio

“Il nuovo testo unico del turismo: approfondimenti e novità”

ore 17:00 – sala del Consiglio comunale, Via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

Leonardo Marras, assessore al turismo Regione Toscana

Martedì 13 maggio

“Diamo i numeri: il nuovo Otr e i dati 2024”

ore 17:00 – sala del Consiglio comunale, Via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

Alessandro Tortelli, centro studi turistici Firenze – Sonia Pallai, Anci Toscana

Giovedì 22 maggio

“#ButtaBene, per una raccolta consapevole”

ore 17:00 – Sala del Consiglio comunale, Via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

Edoardo Reggiani, direttore Sei Toscana – Lorenzo Tilli, responsabile comunicazione Sei Toscana