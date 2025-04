STICCIANO SCALO – Nuova sede per la Pro loco Sticciano aps grazie alla collaborazione della Banca Tema. Sabato 5 aprile, alle ore 17.30, l’inaugurazione in via dei Mille a Sticciano Scalo.

La Banca Tema, dopo la recente ristrutturazione dei locali, li ha messi a disposizione, in comodato gratuito, dell’associazione Pro Loco, affinché li utilizzasse per iniziative di promozione turistica, sociali, ricreative e culturali.

«La nuova sede si trova proprio nel centro del paese in una zona facilmente raggiungibile da turisti e visitatori e la sua posizione garantirà un utilizzo molto versatile. La Pro Loco Sticciano, infatti, non vuole usufruire di questi ambienti solo come sede di rappresentanza, bensì li utilizzerà per promuovere molte progettualità a favore della popolazione» afferma la presidente Lorella Pizzinelli.

In effetti questi locali saranno messi a disposizione per Servizi al cittadino; potranno anche essere utilizzati da medici specialistici (pediatra, geriatra ed altre specializzazioni che non richiedano particolari strumentazioni diagnostiche), dai patronati ed altre associazioni di categoria (ad esempio per servizi al cittadino nei periodi delle dichiarazioni dei redditi).

«La nuova sede della Pro loco sarà inoltre allestita per creare un circolo ricreativo per le persone anziane, un dopo scuola per i bambini del paese e ne potranno usufruire altre associazioni di volontariato per iniziative sociali ed eventi culturali (mostre, presentazioni libri, conferenze ecc.). E’ inoltre intenzione della Pro loco Sticciano aprire al pubblico la sede per offrire informazioni ed altri servizi al cittadino».

Il Consiglio della Pro loco vuole ringraziare «il presidente, il direttore e tutto lo staff della Banca Tema per la sensibilità dimostrata nel concedere questi locali per il bene della popolazione sticcianese».