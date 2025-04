GROSSETO – Si chiama Arianna Pastifieri, e lo scorso fine settimana è stata eletta miss Confesercenti all’interno della manifestazione gestita da Arte e moda Miss Blumare che si è svolta al bagno Moderno. Nicole Matteo è invece miss bagno Moderno.

Tra i partner della manifestazione di bellezza che vedrà le ragazze sfidarsi in una prestigiosa finale su una nave da crociera, c’è anche Confesercenti Grosseto.

«Siamo felici di partecipare a questa iniziativa e di far crescere questa manifestazione perché valorizza i pubblici esercizi e fa conoscere il nostro territorio, oltre a dare a tante ragazze l’opportunità di crescere, misurarsi e apprezzare il valore della competizione – afferma Marco Di Giacopo responsabile Assoterziario di Confesercenti. Facciamo i complimenti alla nostra Francesca Verdi, presidente Fismo Confesercenti, instancabile per la sua determinazione, e a tutti gli altri partner dell’evento».

Francesca Verdi, titolare di Scampoli e merceria, parla dell’evento come una vetrina, per i luoghi ma non solo: «Abbiamo la scuola di sartoria del Centro formazione moda che cuce abiti e questi abiti poi vengono indossati durante le sfilate. Le ragazze, durante la finale nazionale, sfileranno con abiti creati a Grosseto. Con Accademia Nouvelle Esthetique ho sposato il progetto per far conoscere quello che abbiamo di meraviglioso come location in Maremma e che non tutti conoscono».

«In questo evento, ci ho visto un grande potenziale di vetrina per i nostri negozi di moda (abbigliamento, calzature, borse, accessori), perché le ragazze che aspirano al mondo della moda, a fine concorso, prima delle premiazioni hanno uno spazio sfilata con i negozi del settore moda che ci fanno da sponsor. Ho voluto cogliere al volo questa opportunità, perché è una vetrina diversa: si torna a fare sfilate come negli anni 90 ma con i social gira tutto molto più veloce».