​GROSSETO – Domani, giovedì 3 aprile 2025, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia di Grosseto, con temperature in aumento e venti deboli.​

Temperature in aumento

Le temperature minime saranno in lieve calo, mentre le massime subiranno un aumento. A Grosseto città, si prevedono temperature minime intorno ai 7°C e massime che raggiungeranno i 21°C.​

Venti deboli e mari poco mossi

I venti soffieranno deboli-moderati da nord-est, tendendo a disporsi da nord-ovest lungo la costa nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso, ideale per chi desidera fare una passeggiata lungo la costa.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, comune per comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo