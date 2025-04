GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Francesco da Paola, eremita e fondatore dell’Ordine dei Minimi. Nato nel 1416 a Paola, in Calabria, dedicò la sua vita alla preghiera e alla penitenza, promuovendo una vita austera e di carità. Morì il 2 aprile 1507 a Tours, in Francia, ed è venerato come patrono della gente di mare.​

Orari di alba e tramonto: A Grosseto, il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:45.​

Nati oggi:

Émile Zola (1840-1902): Scrittore francese, esponente di spicco del naturalismo letterario.​

Giacomo Casanova (1725-1798): Avventuriero e scrittore veneziano, noto per le sue memorie.​

Hans Christian Andersen (1805-1875): Scrittore danese, celebre per le sue fiabe.​

Alec Guinness (1914-2000): Attore britannico, noto per i suoi ruoli in film come “Il ponte sul fiume Kwai”.​

Marvin Gaye (1939-1984): Cantante e compositore statunitense, figura di spicco della musica soul.​

Accadde oggi:

1513 : L’esploratore spagnolo Juan Ponce de León sbarca in Florida, diventando il primo europeo a mettere piede nel territorio.​

1917 : Durante la Prima Guerra Mondiale, il presidente USA Woodrow Wilson chiede al Congresso di dichiarare guerra alla Germania.​

2005: Muore Papa Giovanni Paolo II alle 21:37, segnando la fine di un pontificato durato 27 anni.​

Curiosità sulla Maremma: Oggi esploriamo Rocchette, una pittoresca località balneare nel comune di Castiglione della Pescaia. ​

Situata alle pendici sud-orientali di Poggio Peroni, Rocchette è rinomata per la sua spiaggia incantevole, caratterizzata da sabbia dorata e scogliere rossastre che si affacciano su un mare cristallino.

Il simbolo della località è il Forte delle Rocchette, una storica fortificazione che domina la costa.​

Oltre alla bellezza naturale, Rocchette offre una combinazione perfetta di storia, cultura e relax balneare, rendendola una meta imperdibile per chi visita la Maremma.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.