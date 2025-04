GROSSETO – Trasferta trionfale per gli atleti della Track&field master Grosseto ad Alachua County in Florida per i campionati del mondo master di atletica leggera. Questa esperienza statunitense si è rivelata la manifestazione con più soddisfazioni in quasi dieci anni di attività per la società del presidente Ernesto Croci. Dopo Chiara Gallorini, Corea del sud 2017; e Joachim Nshimirimana, Polonia 2023, i grossetani riescono di nuovo a salire sul gradino più alto del podio nella massima manifestazione over 35.

Cinque gli atleti partiti per gli Stati Uniti, tutti specialisti della marcia, per un bottino complessivo di cinque medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo. Unico titolo individuale quello di Edoardo Alfieri, primo nel 3000 indoor nella categoria M65 grazie ad un ultimo giro entusiasmante anticipando sul traguardo in volata il forte atleta polacco per soli trenta centesimi: una vittoria incredibile, se si considera che Alfieri è un atleta all’ultimo anno di categoria. Per Edoardo altri due podi: nella 10km su strada, argento individuale con record regionale e di nuovo oro, stavolta a squadre insieme al suo compagno di società Alessandro Volpi, che ha concluso la 3km al sesto posto e la 10km al settimo nella categoria M60. Tripla medaglia anche per l’altro neo acquisto T&F Andrea Romanelli, bronzo su tutte e due le prove dietro in entrambe le occasioni ai forti atleti portoghese e statunitense, ex nazionali assoluti, ma campione del mondo del mondo per team M35 insieme a Gino De Lello, quinto sulla 10km M45, che si conferma l’atleta sul podio in più manifestazioni internazionali di sempre in Maremma.

Anche per De Lello primo titolo mondiale a squadre dopo tanti a livello continentale. Medaglia di bronzo per l’atleta ” meno giovane ” della trasferta Biagio Giannone, terzo nella 3km M80 ,autore di una prova bellissima con quattro atleti racchiusi al traguardo in soli otto secondi. Delusione ed incredulità nella 10km per la decisione del comitato organizzatore di interrompere, e successivamente annullare causa maltempo, la prova a competizione, già iniziata con Giannone che si trovava in testa: sarebbe potuta essere la decima medaglia maremmana.

Prossima manifestazione internazionale per i marciatori, primi in Italia nel campionato di società dopo la prima prova, ad ottobre in Portogallo.