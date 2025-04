GROSSETO – Grande entusiasmo per i nove giovani farmacisti che hanno giurato in nome di Galeno lo scorso venerdì 28 marzo.

La cerimonia, svoltasti nella sede de La Farfalla in occasione dell’assemblea ordinaria, è un importante appuntamento per i neolaureati che si affacciano alla professione. Un momento solenne di festeggiamenti e buon auspicio. Un evento, recentemente introdotto dall’ordine, che ha non solo lo scopo di augurare un brillante futuro ai neoiscritti, ma che testimonia fortemente anche la vicinanza dell’ente ai ragazzi che si affacciano nel mondo del lavoro.

“L’Ordine dei farmacisti della provincia di Grosseto – dichiara il presidente Iacopo Zanardi – esprime il più sentito e sincero augurio di benvenuto nella professione farmaceutica a Elisa Monaci, Valentina Collini, Maria Polsia Cufari, Eleni Taladianou, Greta Santi Laurini, Serena Lorenzioni, Chiara Orsucci, Jacopo Macchi e Greta Iuliano e formula gli auguri più fervidi per una lunga e proficua vita professionale, nel rispetto dei principi del codice deontologico e dei valori di responsabilità e solidarietà che definiscono il ruolo del farmacista, professionista sanitario al servizio della salute della collettività”.

La serata è stata anche l’occasione per presentare il nuovo Consiglio direttivo dell’Ordine e le attività che si prefigge di svolgere durante il suo mandato, specialmente in un periodo di intenso cambiamento per la professione.