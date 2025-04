GROSSETO – Ultimi giorni per iscriversi a “Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia”, il concorso fotografico promosso dall’Associazione rotariana “Carlo Berliri Zoppi” di Grosseto. “Il contest – spiega l’associazione – è aperto a tutti gli appassionati di fotografia under 35. Non serve essere fotografi professionisti, anzi auspichiamo che partecipino tanti studenti, tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di raccontare la Maremma da una prospettiva più originale e moderna”.

L’idea dell’iniziativa è quella di illustrare, raccontare e promuovere il territorio maremmano e farne risaltare l’essenza intima e profonda attraverso l’originalità e la creatività degli scatti, che dovranno avere la Maremma e la sua gente come oggetto principale con uno sguardo particolare alle sue realtà ambientali e sociali. I partecipanti avranno la piena libertà di rivelare, tramite le foto, la loro visione su queste tematiche, provano a cogliere gli aspetti più curiosi, emozionanti, autentici. Il bando, inoltre, è diretto in particolare alle scuole di ogni ordine e grado e si pone l’obiettivo di promuovere l’espressione delle capacità creative come delle abilità tecniche dei giovani e degli studenti.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. I concorrenti, di qualunque nazionalità o residenza, dovranno essere under 35 e potranno presentare le proprie opere entro il 15 aprile 2025. La premiazione si terrà mercoledì 23 aprile, a margine dell’ultimo incontro che si svolgerà al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, in via Vinzaglio, 27. Oltre alla consegna di un attestato d’onore, inoltre, è previsto un premio di mille euro per il vincitore del concorso, seicento euro per il secondo classificato e quattrocento euro per il terzo. Attestati di merito verranno rilasciati ai partecipanti distintisi nella competizione.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di presentazione della domanda è possibile visitare il sito https://bit.ly/4gjygAz, nella sezione dedicata all’associazione “Carlo Berliri Zoppi”, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].