Foto di repertorio

FOLLONICA – Grande evento sportivo di respiro internazionale nella città del Golfo, con l’ASD Follonica Hockey 1952 nelle duplici vesti di partecipate e organizzatore. Con il patrocinio del Comune di Follonica, il team azzurro ha messo su le Final Four WSE Trophy Cup dal 4 al 6 aprile 2025 alla Pista Armeni, in località Capannino (nella foto d’archivio, il Follonica Hockey all’edizione 2023).

La prima edizione di questa importante manifestazione vedrà la partecipazione di quattro squadre provenienti da tutta Europa: oltre alla Innocenti Costruzioni Hockey Follonica, squadra di casa, saranno della gara Pas Alcoy dalla Spagna, Roller Biasca dalla Svizzera e US Coutras dalla Francia, per un totale stimato di 150 atleti.

Dopo la prova pista di venerdì 4 aprile, l’evento inizierà sabato 5 alle ore 16 con la prima sfida e proseguirà fino alla finale di domenica 6 aprile con fischio d’inizio alle ore 12.30.

Per informazioni sull’acquisto dei biglietti è necessario rivolgersi alla e-mail: [email protected]

“Siamo felici di sostenere questa importante manifestazione, sempre nell’ottica della diffusione dei valori dello sport, inteso anche come occasione di crescita del territorio e di promozione” ha detto il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.