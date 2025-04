SORANO – Lunedì 7 aprile AdF sarà al lavoro nel comune di Sorano per un doppio intervento di distrettualizzazione nelle località Case Volpi e Castellaccio.

I lavori, entrambi in programma dalle 8.30 alle 13, potrebbero determinare possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Biagiola, Santa Maria delle Belle, Tarmato, Casale e Sant’Anna per l’intervento a Case Volpi e nelle località Ripa, Poderone, Casa Tonioni, Castellaccio, Poggio dell’Olivo per l’intervento a Castellaccio. Il flusso idrico in entrambi i casi tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il Qr code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.