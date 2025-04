Foto di repertorio

GROSSETO – Il circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma prosegue domenica 6 aprile con una delle prove più attese. E’ infatti in programma l’ottava edizione della Race Quarto Stormo, valida anche come quarto memorial Mario Cerciello, la tradizionale manifestazione tutta all’interno dell’aeroporto di Grosseto. La corsa, organizzata dall’asd Quarto Stormo, prevede 10 chilometri di percorso con partenza alle 9.30; pacco gara garantito ai primi 200 iscritti. Per info e iscrizioni www.corrinellamaremma.eu.