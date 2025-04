FOLLONICA – Non sembra placarsi la vicenda che da giorni sta interessando la città di Follonica. Il dibattito pubblico va avanti sul “caso residenze” anche dopo la convocazione del consiglio comunale per lunedì 7 aprile quando a “porte chiuse”, quindi in seduta segreta, il sindaco Matteo Buoncristiani risponderà alle 15 domande che sono state presentate dai gruppi di minoranza.

Ad alimentare la discussione anche uno striscione che ieri sera è comparso in una delle recinzioni del sottopasso di via Massetana. «Sindaco almeno con la Tari cerca di esse in pari». Lo striscione è firmato con una sigla “Z.Z.”.

L’esposto alla Procura della Repubblica

Intanto già nella giornata di ieri attraverso una serie di video inviati nelle chat private di whatsapp Vincenzo Del Regno aveva annunciato la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Grosseto proprio sul caso residenze. In uno dei messaggi video Del Regno si era anche interrogato sugli eventuali provvedimenti che debbano essere messi in atto dagli uffici comunali competenti alla luce delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal sindaco Buoncristiani.