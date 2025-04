GROSSETO – Un sabato da incorniciare per la Polisportiva Barbanella Uno, che ha preso parte alla seconda prova regionale del campionato silver di Federazione a squadre categoria lb3 a Metato, in provincia di Pisa.

Vince la categoria Giovanissime la squadra composta da Ede de Santis, Margherita Rossi, Maria Gisella Gaggioli e Gioia Greco, tutte bambine di 8-9 anni che hanno iniziato quest’anno l’attività agonistica e che hanno debuttato proprio questo sabato nel campionato di federazione.

Secondo posto per la squadra Junior composta da Anna Capasso, Martina Radiconi e Giulia Zoppas, che sono riuscite a portare a casa un bel risultato nonostante abbiano dovuto sostenere la gara solo in tre a causa di malattie e infortuni. Il concorso, infatti, prevede la selezione dei tre esercizi migliori su quattro presentati e siccome la squadra si è presentata solo con tre atlete le possibilità di sbagliare dovevano essere nulle: un risultato ancora più eclatante alla luce di questo.

Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono molto soddisfatte del risultato ottenuto e tornano in palestra cariche per i prossimi appuntamenti; prossimo impegno la seconda tappa del campionato CSI.