GROSSETO – Si è concluso con le classi terze D, E, F, e la 5F dell’Isis Fossombroni il ciclo d’incontri dedicati, a dodici anni dalla sua scomparsa, a Pietro Mennea. Ospite dell’ultima giornata di questa iniziativa, voluta dal professor Amedeo Gabbrielli e curata dalla professoressa Gabriella Corzani, è stato il professor Alfio Giomi.

Attuale presidente della FISO e per due mandati presidente della FIDAL, già organizzatore di meeting, nel 2004 ha portato nella nostra città i Mondiali juniores, nel 2001 e 2017 gli Europei juniores ed U20. Ha avuto con il campione un legame forte, sincero e di lunga data. Molti i momenti della loro amicizia che il prof. Giomi non ha esitato a ricordare. Fra questi, l’averne organizzato il ritorno alle competizioni il 10 agosto 1987, in occasione del meeting Città di Grosseto. Un evento nazionale. La RAI lo trasmise in diretta, all’interno del TG1 di mezza sera. All’Hotel Miramare di Formia ancora oggi i clienti chiedono la stanza 404, quella in cui alloggiava l’oro delle olimpiadi di Mosca 1980.

Durante la sua presidenza ne ha onorato la memoria dedicandogli il Mennea Day. 200 metri aperti a tutti. Alle scuole, agli amatori, ai semplici appassionati della specialità che volessero rivivere, sentito lo spara, usciti dai blocchi, l’emozione di una curva ed un rettilineo finale; l’ha infine onorato intitolandogli il Golden Gala, la tappa italiana della Diamond League. Grande interesse e attenzione da parte degli studenti. Visibilmente soddisfatto, Giomi ha concluso rivelando che grazie a tanta partecipazione si è riconciliato con l’uditorio scolastico. Un successo per tutte le componenti, un grande incoraggiamento a ripetere attività simili.