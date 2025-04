GROSSETO – 1500 metri quadrati suddivisi su tre piani. Stanze grande, adatte anche a piccoli concerti, stanze più piccole, perfette per lezioni individuali, un terrazzone per vernissage, ed esibizioni estive al tramonto e, all’esterno, una costruenda arena.

Procedono i lavori nell’ex Garibaldi, futura Casa della musica per associazioni e realtà cittadine.

L’ultimo piano, quello sotto il tetto, grazie ai fondi del Pnrr (investimento di 2,6 milioni di euro) è praticamente completato. Così come l’intonaco esterno e il tetto. Adesso c’è da mettere mani al primo e secondo piano cercando di recuperare il recuperabile: la splendida scalinata in ghisa opera delle Fonderie di Follonica, i marmi della ex cappella. I colori, come ha confermato l’architetto Vanessa Mazzini della soprintendenza, resteranno quelli conosciuti che anche se non sono quelli originali degli anni ’20 caratterizzano l’edificio da decenni.

«Nel 2019 inaugurammo l’avvio dei lavori – afferma l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. L’appalto riguardava i primi due livelli, ovviamente lavori solo parziali, che non miravano al completamento dell’opera. C’è stata poi l’occasione del Pnrr, non si poteva sovrapporre all’altro appalto e così abbiamo finanziato l’ultimo livello, le facciate e la struttura che sarà l’arena: quindi tutto lo spazio esterno».

«La parte del Pnrr sta andando benissimo, è giunta quasi a completamento. Per gli altri due piani purtroppo c’è stato il fallimento della ditta appaltatrice precedente. Abbiamo interessato e sentito i curatori fallimentari se avessero avuto intenzione di portare a completamento i lavori, abbiamo sentito la seconda e la terza ditta, che ci hanno detto che non erano interessati, quindi a questo punto siamo liberi di procedere con un nuovo appalto».

I costi dell’appalto si aggiravano attorno ad un milione di euro. Ovviamente i costi di un appalto del 2019 non sono quelli del 2025. «L’idea è quella di fare un affidamento diretto, nonostante che l’importo sia importante; ci sono però le condizioni perché si applichino gli stessi prezzi. O almeno questo è quel che stiamo studiando e saremmo nelle condizioni di farlo» prosegue Ginanneschi.

Questa soluzione potrebbe dare l’opportunità di terminare i lavori nei tempi previsti per le opere Pnrr, ossia entro marzo 2026. «Gran parte delle risorse del primo appalto sono andate nel consolidamento dell’opera. Poi ci sono stati degli imprevisti. Quindi qualcosa c’è da fare per portare i primi due piani al livello del terzo (su cui sono già stati montati anche gli infissi. Comunque vedendo come procedono io lavori di sopra possiamo dire che ce la faremo».

Poi Ginanneschi immagina il futuro della struttura: «Quando qui ci saranno tutte le persone delle associazioni, il mondo culturale, musicale e associativo del Comune di Grosseto, quest’opera riqualificherà tutta l’area. Una rigenerazione urbana vera, nonostante sia un intervento puntuale di un fabbricato, si riqualifica dalla stazione a via Roma, avendo qui tante persone tutti i giorni, e magari con la scuola musicale anche di sera. abbiamo già in testa tante cose e stiamo sognando su eventi che potranno esserci qui all’esterno. Chiaro, compatibilmente con tutte le normative acustiche».

Sulla stessa lunghezza d’oda l’assessore alla cultura Luca Agresti: «C’è grande soddisfazione, è un lavoro complesso e importante, che andrà a riqualificare non solo questo bellissimo palazzo, ma l’intera area e naturalmente, oltre a questo, c’è tutto il valore che verrà dato attraverso la Casa della Musica, quindi la presenza della Fondazione Grosseto Cultura, dell’Orchestra Città di Grosseto, della Banda Filarmonia e della Corale Puccini, con spazi aperti e al chiuso liberi, per poter fare tanti eventi. Veramente un fiore all’occhiale per l’amministrazione. Quando sarà inaugurata la Casa della Musica davvero rappresenterà tutto questo».

«Nell’ottica dell’amministrazione trasparente, che noi abbiamo sempre cercato di portare avanti, sin dall’inizio del nostro insediamento, vogliamo spiegare ai cittadini, attraverso la stampa, come sia lo stato dell’arte della situazione – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, lo stato di avanzamento dei lavori, come mai vi siano stati dei ritardi, e rassicurarli anche del fatto che comunque sia riusciremo, con sforzi amministrativi ingenti, attraverso il personale e l’organico, a rispettare le calendarizzazioni del Piano nazionale di ripresa e residenza (Pnrr) che sì, hanno portato tantissimi soldi sul territorio nazionale e locale, ma hanno anche costretto le amministrazioni ad una forte rivoluzione, ad una forte azione di riforma interna per la velocizzazione delle tempistich e questa ne è la dimostrazione».