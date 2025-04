GROSSETO – Domenica 30 marzo si è tenuto al Teatro Puccini di Firenze l’evento organizzato da Forza Italia Toscana, dal titolo “Una bussola per la competitività europea”, dedicato alle imprese ed ai comparti produttivi.

L’evento è stato molto partecipato, erano presenti oltre mille persone, tra iscritti, associazioni di categoria e simpatizzanti arrivati da tutta la Toscana; da Grosseto, tra autobus e mezzi privati, sono arrivate a Firenze oltre cento persone.

Molti gli interventi, sia in presenza che in collegamento da remoto, tra i quali quello del segretario nazionale e ministro Antonio Tajani, del viceministro con delega alle imprese e al Made in Italy Valentino Valentini, dell’onorevole Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, gli onorevoli Maurizio Casasco e Deborah Bergamini, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e gli onorevoli Erica Mazzetti, Chiara Tenerini e Salvatore De Meo.

“Il focus del dibattito – dicono da Forza Italia – ha ruotato intorno alle esigenze delle imprese italiane, alle quali l’Unione europea impone spesso eccessive regolamentazioni in tema di green economy ed alla criminalizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, che devono essere contrastate e rispetto alle quali Forza Italia e il Ppe hanno già ottenuto risultati significativi”.

“Forza Italia Grosseto, nelle persone del vice segretario regionale Roberto Berardi e dell’assessore al Comune di Grosseto e membro del coordinamento regionale Luca Agresti, intende ringraziare pubblicamente il segretario regionale Marco Stella, per la perfetta organizzazione ed il grande successo dell’evento, nonché per l’importanza ed il significato del suo intervento durante il dibattito”.