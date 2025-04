GROSSETO – Rush finale per l’accesso ai playoff nei campionati di calcio Uisp. Nel girone Sud finisce senza reti il big match Vetulonia-Talamone, che restano appaiate in vetta e si giocheranno il primato nelle ultime due giornate. Favoritissimo il Talamone, visto che il Vetulonia deve ancora osservare il turno di riposo. Proprio come l’Alberese, che però beneficia del ritorno al gol di Nicosia lancia l’Alberese e dopo un periodo negativo sbanca Sasso d’Ombrone e ipoteca l’accesso alla postseason. Per il quarto posto lotta aperta tra Sant’Angelo e Argentario, dopo il 2-1 con cui i gialloblù hanno piegato i santostefanesi superandoli in classifica. Seggiano e Polverosa impattano 2-2.

Resta solo un turno da giocatore nel girone Nord con la Disperata Scarlino che rallenta pareggiando a Follonica ma è comunque sicura della prima posizione. Il Gavorrano vince il big match di Venturina e stacca il biglietto per la postseason, traguardo a cui è vicinissimo anche il Montemazzano dopo il blitz all’inglese sul campo dell’Atletico Grosseto. Il Torniella travolge il Boccheggiano e balza al quarto posto, a +2 sul Venturina che nell’ultima partita dovrà vincere e sperare.

Risultati

GRANDUCATO DEL SASSO-ALBERESE 0 – 2 29/mar sab 15:00

S. ANGELO SCALO-ARGENTARIO AMATORI 2 – 1 31/mar lun 21:00

SEGGIANO-POLVEROSA 2 – 2 31/mar lun 21:00

ETRUSCA VETULONIA- TALAMONE 0 – 0 29/mar sab 15:00

Classifica

ETRUSCA VETULONIA 30

TALAMONE 30

ALBERESE 25

S. ANGELO SCALO 22

ARGENTARIO AMATORI 20

MAGLIANO 17

POLVEROSA 13

GRANDUCATO DEL SASSO 12

SEGGIANO 7

Prossime gare

MAGLIANO-ETRUSCA VETULONIA lun 07/apr/ 21:00 MAGLIANO

TALAMONE-SEGGIANO lun 07/apr/ 21:00 FONTEBLANDA

POLVEROSA-S. ANGELO SCALO sab 05/apr 15:00 POLVEROSA

ARGENTARIO AMATORI-GRANDUCATO DEL SASSO lun 07/apr/ 21:15 P. S. STEFANO

Risultati

FOLLONICA SENZUNO-LA DISPERATA SCARLINO 1 – 1 31/mar lun 21:00

TORNIELLA-BOCCHEGGIANO 5 – 1 31/mar lun 21:00

VENTURINA ALGIDA BENINI-IL BECCOFINO UISP GAVORRANO 1 – 3 31/mar lun 21:00

ATLETICO GROSSETO-MONTEMAZZANO 0 – 2 31/mar lun 21:00

Classifica

LA DISPERATA SCARLINO 29

IL BECCOFINO UISP GAVORRANO 25

MONTEMAZZANO 23

UTORNIELLA 22

VENTURINA ALGIDA BENINI 20

BOCCHEGGIANO 13

ATLETICO GROSSETO 7

FOLLONICA SENZUNO 3

Prossime gare

ATLETICO GROSSETO-VENTURINA ALGIDA BENINI – MD lun 07/apr/ 21:00 CASOTTO PERSC

IL BECCOFINO UISP GAVORRANO-TORNIELLA lun 07/apr/ 21:00 GAVORRANO

BOCCHEGGIANO-FOLLONICA SENZUNO ven 04/apr 20:30 BOCCHEGGIANO

MONTEMAZZANO-LA DISPERATA SCARLINO sab 05/apr 15:00 MONTEMAZZANO