GROSSETO – Quando dal gelido inverno si passa al tepore della primavera, tutto intorno a noi sembra riprendere vigore: iniziano a sbocciare i primi fiori sugli alberi, le prime margheritine nei prati, moltissimi frutti sono in piena gemmatura e gli animali si stanno risvegliando dal letargo.

Nonostante siamo ormai esseri evoluti, il nostro corpo ha ancora degli input istintivi che si agganciano proprio al risveglio della primavera. Quindi anche noi facciamo come le bestioline che iniziano a fare capolino fuori dalla tana.

Non sempre però il nostro corpo è pronto ad affrontare le mille attività che ci piacciono o vorremmo fare, perché la nostra energia è più scarsa proprio nel momento in cui inizia a servirne maggiormente.

Ecco che, come la primavera, siamo ritornati a proporvi la nostra rubrica Menta e Rosmarino per darvi tanti consigli e aiutarvi nella scelta giusta delle piante, in base proprio alle vostre necessità.

Come possiamo sfruttare al meglio questo cambio di passo metabolico e stagionale?

Pronti con una bella lista di consigli:

Una delle cose più salutari da fare, e a costo zero, è passeggiare all’aria aperta a passo sostenuto. Questo fa sì che il nostro metabolismo si metta in attività, risvegliandosi ed eliminando tossine. In medicina tradizionale cinese si dice che si mobilizza l’energia vitale.

Iniziamo a preferire verdure verdi e fresche, preferibilmente amare, perché hanno già di per sé un’azione stimolante a livello depurativo. Uno dei centrifugati più adatti alla nostra depurazione profonda sul fegato e su tutti gli organi emuntori è proprio quello assoluto di sedano. Un bicchiere tutte le mattine per 4 settimane è il toccasana per fegato, sangue e reni. Mi raccomando: solo sedano, senza aggiungere altro.

Prediligere legumi e cereali a scapito di cibi grassi, conservati o insaccati.

Bere molto. Lo so che ve lo sentite ripetere sempre da tutti, ma credetemi: è l’unico modo per ricambiare la nostra acqua corporea ed eliminare le tossine. Il consiglio che vi do naturalmente è quello di evitare bevande con aggiunta di zuccheri e preferire le tisane funzionali al periodo o magari infusi di frutta, accuratamente scelti senza zucchero, da bere tiepidi.

L’altro rimedio a costo zero è cercare di farsi coccolare dal sole, senza prendere freddo e senza portare occhiali da sole, per assorbire vitamina D. Bastano circa 20 minuti di sole nelle ore del pranzo per ricaricarsi un po’ in attesa dell’estate.

Praticare tecniche di rilassamento come lo yoga o la meditazione. Lo yoga risveglia ogni muscolo del corpo, collegando il movimento alla respirazione. Ci aiuta molto anche nelle nostre ansie giornaliere.

Fare un bel gommage corpo e viso almeno una volta a settimana per 4 settimane consecutive. Uno casalingo da fare può essere quello di mescolare a un buon olio di mandorle spremuto a freddo della polvere di caffè e olio essenziale di pepe nero. Sfregando bene prima della doccia si attiva la detossificazione dei pori e si stimola il metabolismo. A risciacquo è meglio utilizzare dei detergenti naturali e una crema naturale o olio di argan.