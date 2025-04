MARINA DI GROSSETO – Bel bottino di medaglie ai campionati regionali per i Pattinatori Maremmani, valevoli per la qualificazione ai Campionati Italiani di pattinaggio su strada.

A Siena i grossetani hanno lasciato il segno sin dalla categoria Giovanissimi con Emanuele Pesciotti, che si è laureato vice campione regionale a soli pochi mesi di pratica sulle rotelle.

Regina invece della categoria Esordienti è stata Jessica Tei, regina indiscussa con tre vittorie in tre gare. Nelle stessa categoria buona la prestazione di Elena Bianchini,al primo anno di categoria, arrivata nona.

Per la categoria Ragazze, prestazioni da protagoniste per Giulia Baricci, campionessa regionale nella gara veloce e seconda nel fondo, e Chiara Baricci, che ha conquistato il bronzo; le due, assieme a Agata Bianchini, hanno anche vinto la staffetta a squadre.

Nella stessa categoria maschile risultato di rilievo per Alessandro Borracelli, l’argento nella gara corta nonostante un “incidente” in partenza e il bronzo nel fondo.

Nella categoria Allieve, buoni i risultati di Alessia Baricci e Sara Ferrandi, rispettivamente sesta e settima nella gara sprint, che conquistano poi un inaspettato bronzo nella staffetta a squadre.

Alla manifestazione gettone di presenza anche per alcuni primi passi nella loro esibizione non competitiva. Si tratta delle sorelline Mia e Gioia Bisconti e di Manuel Mistero, che si sta rivelando un piccolo talento.

“Domenica prossima ci aspettano i regionali su pista a San Miniato – ha detto la presidentessa Elena Sandroni – cui seguiranno un susseguirsi di impegni tra campionati e trofei. Quest’anno tre dei nostri ragazzi a maggio prenderanno parte alla Coppa Europa, alzando così l’asticella del nostro percorso sportivo”.