GROSSETO – Incidente questa mattina intorno alle 9.30 all’uscita di Grosseto Nord.

Per cause in fase di accertamenti si sono scontrate due auto sul raccordo della superstrada poco prima della rotonda di via Aurelia Nord all’ingresso della città.

Sul posto sta intervenendo la Polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico, che al momemto risulta molto rallentato.

Si raccomando la massima prudenza nella zona di Grosseto nord.