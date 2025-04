GROSSETO – Nel pomeriggio di oggi la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Grosseto ha provveduto a chiudere per la durata di 7 giorni l’Esercizio Pubblico nella zona di via Santerno.

Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Grosseto, trae origine dagli ultimi episodi di aggressioni e liti avvenuti sia all’interno che all’esterno del locale pubblico di via Legnano, che ha visto come protagonisti sia minori che pregiudicati.

L’attività della Polizia Amministrativa che ha portato alla chiusura del locale è nata grazie alle segnalazioni derivate dalle attività di controllo poste in essere congiuntamente dalla Questura e dalla Polizia Municipale di Grosseto – in risposta agli esposti giunti dai residenti sia per reati in genere che per il degrado spesso causato dagli avventori del locale di intrattenimento – nonché dai riscontri per i numerosi interventi delle forze dell’ordine presso la nota discoteca, nonché dalle altre segnalazioni pervenute dai locali comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il Questore di Grosseto, quale Autorità Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo un accurato esame degli episodi riferiti, col fine ultimo di contrastare il fenomeno di turbamento per la pace sociale, l’ordine e la sicurezza pubblica, colpendo i luoghi di aggregazione di persone dedite alla commissione di reati, ha deciso di chiudere temporaneamente il locale suddetto, sospendendone l’autorizzazione amministrativa.