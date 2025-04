GROSSETO – Pesce d’aprile anche su Tv9, ideato e organizzato da giorni con la complicità di due sindaci della Maremma: Antonfrancesco Vivarelli Colonna, primo cittadino di Grosseto e Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima.

Sono stati proprio loro i protagonisti del Tg9 delle 20,30 al posto dei giornalisti che solitamente si alternano nella conduzione.

I due sindaci hanno spiegato di aver compiuto una sorta di “golpe” per impossessarsi degli studi, del bancone e dei microfoni, con l’obiettivo, per una volta, di non essere soltanto oggetto dell’informazione.

Entrambi – Marconi e Vivarelli Colonna – hanno dimostrato eccellenti capacità di lettura, hanno lanciato i servizi e commentato alcune notizie, finché Simone Paradisi non è riuscito a riprendere il comando del telegiornale e a concluderlo.

Un fuori programma inatteso per gli spettatori del Tg9, ma non è la prima volta. Quattro anni fa la stessa emittente aveva lanciato la candidatura a sindaco per il comune di Grosseto del “Conte Max”, l’artista Massimiliano Venturacci, con il Partito delle Leggere, un’intervista di 10 minuti con programma, candidati e giunta.