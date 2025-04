GROSSETO – Inizia col botto la stagione della multi disciplina maremmana. Il triathleta grossetano Davide Catalano, da quest’anno in forze al Firenze Triathlon ma proveniente dal settore giovanile maremmano SBR3, ha conquistato un brillante settimo posto al campionato italiano assoluto di duathlon classico di Pontoglio (BS).

La gara, con oltre 500 partecipanti, ha messo in evidenza fin da subito il solido stato di forma di Davide, grazie anche alle cure del tecnico dello staff della nazionale Martino Colosi.

Ottima anche la partenza dei più piccoli triathleti grossetani in forza alla SBR3 che a Sesto Fiorentino hanno esordito con i podi di Matteo Peri e Caio Valerio Baldo, rispettivamente nelle categorie mini cuccioli e cuccioli, oltre agli ottimi piazzamenti di tutti gli altri: Leonardo Moretti e Davide Attianese (cuccioli), Lavinia Alberti, SoleFavole Bossini, Umberto Vasellini e Cesare Schiano (esordienti), Vittoria Vasellini e Gabriel Guerra (ragazzi) oltre ai più grandi Vittorio Massai, Simone e Matteo Calvano, Matteo Santilli, Giacomo Casini, Tommaso Saccocci, Tommas Tanini, Adriano Micheli e Riccardo Seripa, quest’ultimo con un ottimo argento della propria categoria.

Soddisfatto lo staff tecnico biancorosso, che è a disposizione di tutti coloro che vogliano scoprire questo splendido sport con prove gratuite per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni (per info [email protected]).