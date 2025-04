CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Con il mese di aprile prendono ufficialmente il via a Castiglione della Pescaia le Giornate Europee dello Sport. Giunte alla 10° edizione, accompagneranno le giornate di residenti e turisti con un susseguirsi di appuntamenti ed eventi a carattere sportivo per tutto l’arco dell’anno.

«Ancora una volta Castiglione della Pescaia – dichiara la sindaca Elena Nappi – si conferma Comune dedito allo sport ed al turismo sportivo, con i suoi innumerevoli eventi di caratura nazionale ed internazionale, che sempre di più scelgono il nostro territorio per far godere a tutti i loro partecipanti delle nostre straordinarie bellezze, vedi il Tuscany Trail o Terre di Canossa Rally, che attraverso due o quattro ruote portano in giro migliaia di partecipanti a conoscere borghi, natura e tradizioni, anche enogastronomiche, della Maremma Toscana. Siamo orgogliosi di inaugurare questa decima edizione che nel corso degli anni ha visto implementare sia il numero degli eventi che i giorni di attività, andando a coprire praticamente tutto l’anno a dimostrazione del fatto che lo sport, qualsiasi esso sia, trova spazio nel nostro Comune in ogni stagione».

Castiglione della Pescaia si conferma palestra a cielo aperto dove praticare diverse discipline sportive, sul mare e sulla terra ferma.

Sarà il Rally Maremma a Tirli (5 aprile) ad aprire le Giornate Europee dello Sport 2025, seguito dalla granfondo Poggi di Maremma (13 aprile).

Tanti gli appuntamenti in calendario per il mese di maggio: il 1° Mondiale di Pesca al Tonno (3-10 maggio); il prestigioso evento automobilistico Terre di Canossa (8-11 maggio), un viaggio tra panorami mozzafiato, passi di montagna e borghi storici che partendo da Punta Ala attraverserà Castiglione della Pescaia regalando uno spettacolo unico agli appassionati di motori e storia; il Torneo nazionale di Subbuteo (10-11 maggio); il Tuscany Trail (21-23 maggio); il Torneo Internazionale di beach tennis (dal 26 maggio al 1 giugno), per una settimana di spettacolo ed emozioni sulla spiaggia con i migliori atleti del mondo, preceduto da un weekend dedicato al beach volley. Sempre dedicato alla due ruote ci sarà “Bimbi in bici” della Fiab (11 maggio) ed una settimana del campionato italiano dipendenti autostrade (19-23 maggio) che percorrerà tutto l’entroterra.

L’estate si conferma la stagione delle tradizioni popolari e storiche con il 46° Palio giovanile (19 luglio), il 26° Palio femminile (20 luglio), il 69° Palio marinaro dell’Assunta (17 agosto), il Superpalio della Costa Maremmana (30 agosto). Tante anche le regate nelle acque di Punta Ala e Castiglione della Pescaia. Lo Yacht Club Punta Ala rinnova gli appuntamenti con il Trofeo Gavitello d’Argento 2025 (11-13 aprile), la 18° edizione della Combinata Vela Golf (25-26 aprile), la 151 Miglia Trofeo Cetilar 2025 (30 maggio), le Vele Storiche a Punta Ala (15 giugno), la Pink Sailing 2025 (28 giugno), la seconda edizione de La Regata del Gusto (12 luglio) un’entusiasmante kermesse velica e culinaria; grazie al Club Velico Castiglione della Pescaia gli appassionati di vela potranno assistere alla 1° regata nazionale Flying Dutchman (3-4 maggio), al Campionato d’altura (25 maggio), il Campionato italiano Finn (6-8 giugno), il Campionato d’altura Trofeo Fogar (22 giugno), il Campionato sociale Fordiani (29 giugno, 5 luglio, 27 luglio, 2 agosto), il Campionato d’altura Trofeo Guidi (12-13 luglio), il Campionato d’altura Trofeo Donnini (31 agosto).

A settembre (6-7) ci sarà il 73° Palio dei ciuchi di Vetulonia e ad ottobre (12) la gara di triathlon.

A completare il calendario ci saranno eventi dedicati al tiro con l’arco (5 e 26 ottobre), alla Palla eh! (16-17 agosto Vetulonia e 19-20 luglio Tirli) ed agli scacchi con tornei in simultanea e gioco libero tra giugno, luglio e agosto.

Inoltre, settembre ci regalerà la prima gara europea di cani da cinghiale, una delle manifestazioni cinofile di caccia più tipiche della nostra zona.

Il calendario completo, aggiornato con tutti gli eventi delle Giornate Europee dello Sport 2025, sarà sul sito visitcastiglionedellapescaia.it.