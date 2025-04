CASTEL DEL PIANO – Continue interruzioni di energia elettrica. È quel che segnala Giorgio, un nostro lettore residente nel comune di Castel del Piano. In via della Montagna.

«Sono esasperato dalle continue interruzioni di energia elettrica in questa zona, senza preavviso, di giorno e di sera» scrive in una mail del 29 marzo.

Il 30 poi rincara: «Anche stasera siamo alle solite» mentre il 31 aggiunge: «Contattato il numero verde, ci viene risposto che ci sono dei guasti e presto verranno mandati tecnici per ripristinare il tutto».

Una situazione che sembra non avere soluzione: «Queste interruzioni possono arrecare danni ad elettrodomestici, computer, stufe e, ancor più grave, persone che hanno bisogno di ossigeno. L’Ente interessato non fornisce preavvisi di distacchi lavorativi. Ogni volta bisogna stare in attesa al telefono con operatori che danno spiegazioni evasive».

«Chi pagherà eventuali danni alle apparecchiature elettriche? Chi pagherà per il servizio che non viene erogato?».