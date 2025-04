FOLLONICA – Vincenzo Del Regno sta predisponendo un esposto alla Procura della Repubblica di Grosseto sul caso residenze. La notizia è questa e arriva poche prima della convocazione ufficiale del consiglio comunale che si terrà lunedì 7 aprile a poste chiuse proprio sul caso residenze.

Del Regno, ex segretario comunale a Follonica, in possesso di molte informazioni rispetto alla questione, come ha spiegato più volte, è pronto ad inviare alla Procura l’esposto per chiedere alla magistratura di fare luce sulla questione che da settimane sta monopolizzando le cronache locali e non solo.

In una recente dichiarazione Del Regno ha chiesto di sapere, non sappiamo se con un accesso agli o meno, se gli uffici competenti del comune di Follonica si stiano muovendo sulla questione e se sono in grado di produrre documentazione che attesti cosa sia successo con la questione delle residenze. Questo soprattutto sulla base delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sindaco Matteo Buoncristiani. «Ho avuto per un breve periodo – ha detto il sindaco qualche giorno fa – una residenza differente da quella del resto della mia famiglia?Sì, è illegittimo? No. Ho affittato per brevi periodi un appartamento? Sì, è illegittimo? No. Tra l’altro l’ho fatto alla luce del sole, l’ho fatto regolarmente,ci ho pagato l’imposta, la tassa di soggiorno al comune, quindi il comune è stato completamente edotto di quello che io ho fatto, gli uffici, mi hanno mai contestatoqualcosa o qualcosa che non andasse? No, questa è la situazione di fatto».