MASSA MARITTIMA – Sono iniziati i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti a Massa Marittima. L’intervento, che avrà una durata di 270 giorni, rientra nella finanza di progetto che il Comune ha stipulato con Engie, concessionario per la gestione del servizio di pubblica illuminazione e riqualificazione degli impianti termici della scuola e del palazzo comunale.

Tutte le vie interessate

Ad oggi l’attività di relamping ha interessato le seguenti vie: via Giugno, via delle Coste, via Sarcoli, via Gaetano Gandolfi, via del Partigiano, via Palmiro Togliatti, via del Risorgimento, via Pizzetti, piazzale Monacelle, piazzale Indipendenza, via Giuseppe Fusi, via Amidei, via Comparini, via Eugenio Curiel, via 25 aprile, via Pietro Nenni, via Enrico Berlinguer, via Aldo Moro, via Ugo Lamalfa, via Elvezio Cerboni, viale Martiri di Niccioleta, strada comunale Massa Marittima Accesa, via Filippo Corridoni, via Salvador Allende, via Enrico Fermi, via Renato Fucini, via Fratelli Cervi, via Galileo Galilei, via Italo Svevo.

Nelle prossime due settimane sono in programmazione: via Fratti, via Marconi, via Manganella, via Minzoni, piazzale Serratina, via e. Zannerini. Poi nella frazione di Ghirlanda via Massetana, strada provinciale Perolla; nella frazione di Niccioleta, via della Miniera, via Santa Barbara, piazza 13 Giugno. Nella zona industriale di Valpiana, via Chiodaioli, via Ferrinanti, via Vetturini. Nella frazione di Valpiana, via delle Fonderie, via del Cancellone, via del Minatore, via della Cava, via del Pratone.

Il project financing

“La riqualificazione dell’illuminazione pubblica porterà ad ammodernare tutti gli impianti del nostro territorio con un miglioramento della qualità e soprattutto dell’efficienza – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Maurizio Giovanetti -. Il Comune dovendo provvedere a riqualificare tutta la pubblica illuminazione si è trovato di fronte a due strade, ovvero o sostenere direttamente l’investimento, che sarebbe stato molto oneroso per l’ente pubblico, sia sotto il profilo finanziario che organizzativo, in quanto la sostituzione dei quadri, dei pali e delle luci nel capoluogo e nelle frazioni, insieme all’efficientamento energetico di due edifici pubblici sfiora i 2milioni di euro, oppure scegliere di farlo con un project financing, un modello di finanziamento in cui un soggetto privato realizza e gestisce l’opera pubblica con risorse proprie, recuperando l’investimento nel tempo, tramite un accordo con il Comune”.

“Questo strumento viene utilizzato spesso per infrastrutture ed interventi di pubblica utilità che possono essere così realizzati senza gravare immediatamente sul bilancio pubblico – prosegue Giovannetti -. Noi abbiamo scelto questa seconda strada che riteniamo molto vantaggiosa in quanto il privato, ovvero Engie, sostiene l’intero investimento iniziale, realizzando l’intervento, di cui beneficerà il Comune senza esborso immediato dei 2 milioni di euro. In cambio il Comune si impegna a pagare ad Engie per 15 anni un canone rivalutabile, che è equivalente all’attuale costo del servizio di riscaldamento e illuminazione pubblica che sosteniamo ogni anno. Pertanto, realizzeremo l’intervento a costo zero continuando semplicemente a pagare la bolletta. Il guadagno per Engie sarà nel risparmio sui costi dell’energia previsto con la sostituzione dei corpi illuminanti. Grazie a questa operazione la comunità beneficerà di una illuminazione moderna ed efficiente”.

“La nuova illuminazione a Led dei punti luce consentirà, inoltre, una riduzione dell’80 per cento di Co2 immessa in atmosfera con benefici per l’ambiente – conclude Giovannetti -. Il progetto, prevede, infine, l’installazione di sistemi di telecontrollo in grado di controllare gli impianti da remoto e in tempo reale e segnalare eventuali disservizi in modo da poter garantire una risoluzione tempestiva”.

Per i cittadini che devono segnalare guasti e malfunzionamenti Engie ha predisposto un servizio di contact center attraverso il numero verde (800738822) attivo 365 giorni l’anno h/24.