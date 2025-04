MANCIANO – Il Comune di Manciano ha approvato all’unanimità, durante l’ultimo Consiglio comunale, della delibera che sancisce l’istituzione del Comitato Gemellaggi comunale.

Il Comitato avrà il compito di gestire i rapporti con gli enti e le associazioni con cui il Comune ha avviato gemellaggi o collaborazioni, promuovendo iniziative culturali, sociali e sportive per favorire lo scambio e la collaborazione tra comunità locali e internazionali.

Il Comitato sarà composto dal sindaco (o un suo delegato), da due consiglieri comunali in rappresentanza dell’intero Consiglio, concordati dai capigruppo, da un rappresentante del mondo scolastico, fino a cinque rappresentanti delle associazioni locali, fino a tre rappresentanti delle associazioni Pro Loco e fino a tre cittadini che ne condividano le finalità e ne facciano richiesta.

Il vicesindaco Roberto Bulgarini ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, dichiarando: «Questa approvazione rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Il Comitato Gemellaggi sarà un punto di riferimento per la promozione della cooperazione e dello scambio culturale con le realtà gemellate».

Si invitano i cittadini interessati a far parte del Comitato a presentare domanda di adesione al Comune entro il 6 aprile 2025, compilando l’apposito modulo disponibile online sul sito istituzionale o agli uffici comunali e inviandolo a [email protected].

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Manciano.