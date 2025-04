Qualche mese fa, il Sole 24 Ore già aveva analizzato i dati delle vendite online relative all’anno scorso, mettendo in bella mostra il trend più che positivo. A dimostrazione del fatto che oggi i negozi digitali sono sempre più indispensabili, ci sono i dati entusiasmanti relativi alla crescita esponenziale dello shopping online: il volume d’affari delle eCommerce nel 2024 ha sfiorato i 59 miliardi, totalizzando un +6% rispetto al 2023.

Lo shopping online è diventato uno dei principali traini dell’economia globale, ma per migliorare un business è necessario fare attenzione alle strategie, al customer care e tantissimi altri fattori che determinano un buon andamento sul mercato: ecco 6 consigli per vendere online e ottimizzare i guadagni.

Vendere senza magazzino e ottimizzare la logistica

Per i principianti, ma anche per chi non possiede un negozio fisico, un magazzino o semplicemente vuole ottimizzare la logistica, il dropshipping è la soluzione perfetta, perché consente di poter vendere senza investire in stock. In poche parole, con questo metodo sei il manager che si occupa del marketing e mette in contatto i fornitori con i clienti: nulla di più semplice.

Testa i marketplace per comprendere dove atterrare meglio

L’eCommerce è un viaggio digitale e per ottimizzare le vendite devi trovare il marketplace giusto, che rispecchia e risponde meglio a tutte le tue necessità. Testa i migliori shop online per comprendere qual è il più conveniente, calcola le commissioni, i tempi di consegna e tutto ciò che ti serve per il tuo business.

Approfitta delle date strategiche per vendere

Per iniziare a vendere online e fare il botto, è necessario partire col piede giusto e puntare a un evento programmato dove le persone sono più predisposte ad acquistare. Iniziare il tuo business online per l’estate, ti consente di arrivare preparato per il Black Friday e il Natale, quindi avere più chance di vendita. Approfittare delle date strategiche per vendere è un ottimo consiglio da seguire per migliorare il proprio volume d’affari.

Collabora con i micro influencer

Questo è un metodo semplice ed efficace per ottimizzare i follower e ottenere più visibilità, senza dover investire grandi somme, perché i micro influencer hanno dai 5000 ai 50 mila follower.

Cura sempre ogni dettaglio della tua vetrina virtuale

Mentre nei negozi tradizionali è il visual merchandising a giocare un ruolo chiave per le vendite, per gli shop online sono le vetrine virtuali ad ammaliare i clienti: per questo devi curare ogni dettaglio. Dalle foto alle schede prodotto, fino ai consigli, ogni aspetto del tuo negozio digitale deve essere organizzato a puntino per ottimizzare le vendite.

Non dimenticare mai i tuoi utenti o potenziali clienti

Per migliorare il funnel di conversione, non dimenticare mai di offrire sconti e promozioni ai tuoi potenziali clienti, ma anche il post vendita gioca un ruolo essenziale per migliorare il volume d’affari. In fondo, fidelizzare costa molto meno che improntare nuove strategie di marketing per acquisire nuovi clienti, per questo il post vendita e le offerte di benvenuto rappresentano il perno dell’economia digitale.