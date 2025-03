GROSSETO – Bottino pieno per le squadre maremmane impegnate nel campionato nazionale Under 19. Nella 24esima giornata, tris del Follonica Gavorrano che batte 3-0 il Tuttocuoio tra le mura amiche giocando un’ottima gara e ottenendo i tre punti grazie alle reti di Di Cola, Colombo e Giannoni.

“Bella partita – ha commentato il tecnico biancorossoblù – giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Siamo stati bravi a sviluppare le nostre idee su cui abbiamo lavorato durante tutto l’anno. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo, perché comunque la squadra avversaria era ben chiusa, non trovavamo gli spazi. Abbiamo avuto diverse occasioni e abbiamo sbloccato la partita nel finale del primo tempo con Di Cola. Nella ripresa subito abbiamo trovato il raddoppio con Colombo, bravo a finalizzare dopo aver recuperato palla sulla trequarti avversaria da Marcatili. Abbiamo creato altre occasioni, con la gara che è stata chiusa da Giannoni con un gran gol all’incrocio. Siamo contenti anche per la prestazione, allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. È stato un bel pomeriggio anche per questo, ci siamo divertiti ed è stato piacevole giocare su questo campo splendido”.

Tre punti anche per gli Juniores del Grosseto, che sempre in casa battono 1-0 il Prato: per loro è la decima vittoria stagionale, che li fa accomodare in quarta posizione.

FOLLONICA GAVORRANO: Comparini, Simoncini, Stefanini, Miccoli, Cozzatelli, Pimpinelli, Marcatili, Di Cola, Giannoni, Calvi, Colombo. A disposizione: Uccelletti, Picci, Sorvillo, Chinellato, Mancinelli, Roncalli, Piciollo, Ghirlandini. All. Pagliarini.

TUTTOCUOIO: Sinagra, Doci, Crecchi, Boschi, Rabi, Agnorelli, Ruocco, Coviello, Costea, Ndiaye, Taverniti. All. Cornano.

MARCATORI: Di Cola, Colombo, Giannoni.