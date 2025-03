SCARLINO – Scarlino nel Cuore denuncia “lo stato di grave degrado dell’unico accesso pubblico alla spiaggia di Cala Felice. La normativa italiana prevede che ogni spiaggia debba avere un accesso pubblico, e in questo caso l’unico varco disponibile si trova in condizioni pericolose, con pezzi di ferro arrugginiti, materiali abbandonati e un passaggio dissestato”.

“Questa situazione – dicono – rappresenta un serio rischio per la sicurezza di cittadini e turisti, in particolare dei bambini e delle famiglie che frequentano la spiaggia. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, è impensabile lasciare l’accesso in queste condizioni”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area, la rimozione degli ostacoli pericolosi e un’adeguata manutenzione. Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di decoro per il nostro territorio, che merita attenzione e cura”.