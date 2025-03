PORTO ERCOLE – Scontro tra un’auto e una moto questo pomeriggio alle 18.40 in piazza Amerigo Vespucci, a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 33 anni trasportato all’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto è intervenuta l’automedica di Orbetello e l’ambulanza della Croce rossa della Costa d’argento.

Si tratta del secondo incidente in moto in poche ore in provincia di Grosseto. L’altro è avvenuto a Grosseto.