FOLLONICA – Dopo anni di discussioni, progetti e lavori, la riqualificazione di uno dei quartieri più frequentati di Follonica, soprattutto nel periodo estivo, è ormai a buon punto. Nei giorni scorsi è stata tolta gran parte delle transenne, con i lavori in via della Repubblica che entrano nella fase finale.

In questi giorni si sta valutando come gestire parcheggi, suolo pubblico e tempistiche in vista della riapertura, come fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Giorgio Poggetti. Il cronoprogramma prevedeva la chiusura del cantiere al 31 maggio, ma almeno per la via principale la fine dei lavori potrebbe arrivare intorno al periodo di Pasqua, anche se per avere una data precisa ci sarà da aspettare.

Si tratta di un nuovo volto per Senzuno, dall’asse principale alle vie traverse, compresa l’area più vicina al mare e alla pineta di Levante. Il progetto, nato sotto l’amministrazione Benini e proseguito con l’amministrazione Buoncristiani, mira a dare un valore diverso al rione e alle sue attività commerciali.

Un quartiere più integrato, a partire dalla pavimentazione in cemento bocciardato con un colore che ricorda la sabbia. Ripensati anche i vicoli interni che portano verso il mare come via Curtatone, via Goito, via Solferino, mentre in via della Repubblica è già stato fatto spazio per alcune piante che cresceranno ai lati della strada. Tra gli obiettivi anche il miglioramento della passeggiata grazie a marciapiedi più larghi rispetto al passato e ad un maggiore spazio anche per i dehors delle varie attività.

Il progetto punta sulla mobilità dolce e sulla riduzione della velocità di circolazione delle auto, in una zona in cui d’estate il traffico era spesso un problema.

Nelle foto di Giorgio Paggetti alcuni scorci dei lavori in corso negli ultimi giorni.