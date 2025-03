PORTO SANTO STEFANO – Da domani, martedì 1° aprile, la sede Cisl di Porto Santo Stefano lascerà i locali di corso Umberto I trasferendosi in via Spaccabellezze 17, in una struttura spaziosa, moderna e funzionale, collocata in una posizione strategica nel cuore pulsante della città, vicino ai luoghi più frequentati dalla cittadinanza.

Nella nuova sede saranno erogati tutti i servizi Cisl, tra i quali il Caf e il patronato Inas. Per il Caf è possibile recarsi in sede il giovedì, dalle 8.30 alle 18, mentre per il patronato Inas il martedì, dalle 9 alle 17. Per informazioni o per prendere un appuntamento è possibile chiamare il numero 0564.1639008, oppure chiamare il centralino principale della Cisl allo 0564.422301.