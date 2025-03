GROSSETO – Per la giornata di domani, martedì 1 aprile, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso su tutta la provincia di Grosseto, con temperature in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.​

Cielo e precipitazioni

Il cielo sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa variabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste precipitazioni significative nel corso della giornata.

Temperature

Le temperature subiranno un leggero calo

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): temperature minime intorno ai 7°C e massime fino a 14°C.​

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): minime di circa 8°C e massime che raggiungeranno i 15°C.​

Zona dell’Amiata : valori più freschi, con minime sui 5°C e massime intorno ai 12°C.​

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): minime di 9°C e massime fino a 16°C.​

Venti

I venti saranno moderati provenienti da nord-est, con possibili rinforzi nelle zone interne e sui rilievi. ​

Mare

Il mare si presenterà poco mosso lungo la costa grossetana, con moto ondoso in lieve aumento nel pomeriggio.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo