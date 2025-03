MAGLIANO IN TOSCANA – Un confronto su tematiche come l’affettività, le relazioni sane e quelle disfunzionali, tenuto da diversi medici e specialisti del settore. Si terrà mercoledì 2 aprile, a partire dalle 16, il convegno “L’amore senza menzogne” organizzato dall’amministrazione comunale di Magliano in Toscana con il patrocinio dell’Asl Toscana sud est.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, si svolgerà nella palestra comunale di Magliano in Toscana, in via della Madonna.

“Proseguono gli incontri di approfondimento su temi di attualità che incidono sulla salute e sul benessere delle persone – dice Anna Lampredi, assessore alla Sanità e al Sociale di Magliano in Toscana – e ringrazio sin da ora tutti i professionisti per il loro prezioso contributo”.

Il programma

Si comincerà il pomeriggio alle 16 con la presentazione di Vinicio Nardelli, medico responsabile Ser. D Colline dell’Albegna, che affronterà l’argomento “Ciaula scopre la Luna (Pirandello)– un viaggio problematico in cerca della bellezza”. Filippo Magherini, psichiatra Ser. D Colline dell’Albegna, parlerà della “Pornificazione di massa: sveliamo gli inganni”, mentre Giulia Paradisi, psicologa Ser D. Consultorio Colline dell’Albegna porterà il suo contributo dal titolo “Io non vivo senza te: il ruolo della dipendenza affettiva nelle relazioni”. “Lo spazio che voglio: percorsi di autonomia nelle relazioni di coppia” è il tema affrontato da Agnese Mattera, psicologa responsabile del consultorio Colline dell’Albegna, mentre Sonia Cerulli, educatrice Ser. D Consultorio Colline dell’Albegna parlerà di come “Navigare le tempeste, ovvero rafforzare i legami con i propri figli. In chiusura, Federica Donati, assistente sociale referente tutela minori Colline dell’Albegna, illustrerà la questione dei “minori e social: i rischi dell’estorsione sessuale”. Al termine del convegno sarà offerto un buffet a tutti i presenti.