GROSSETO – La corazzata Basket Asciano interrompe, sul neutro del Pala Vivaldi di Siena, la striscia positiva della Gea Basketball Grosseto, al termine di un incontro appassionante, concluso 73-66, ben giocato dai due quintetti. Per la compagine senese con questa affermazione sofferta salgono a 17 le vittorie consecutive che consentono di tallonare la capolista Certaldo. La formazione di Marco Santolamazza ha lottato alla pari con i ragazzi di Totaro, iniziando con un buon primo quarto, chiuso in vantaggio di tre punti, primo di subire un parziale di 16-5, risultato decisivo alla resa dei conti. Furi e compagni all’intervallo si sono ritrovati così sotto di 8 punti, che sono diventati 11 al 30′. Nell’ultimo periodo i biancorossi si sono rifatti sotto, anche senza Scurti e Ignarra, usciti per falli, non riuscendo però a rientrare fino in fondo in partita. Il Grosseto è arrivato a -2 con la palla in mano, ma due triple hanno permesso all’Asciano di tenere a distanza i grintosi grossetani.

“Sono contento del comportamento dei miei ragazzi – ha commentato Santolamazza – hanno giocato di squadra e abbiamo rischiato di portare a casa un successo contro un ottimo avversario. Abbiamo preso un break nel secondo quarto, ma nella ripresa abbiamo fatto più punti di loro. Nell’ultimo quarto ci siamo riportati sotto, fino a -2, ma anche per un po’ di stanchezza non siamo riusciti a completare la rimonta, subendo due triple da una formazione molto fisica e costante. Mi dispiace per la sconfitta, ma sono contento dei miei ragazzi. Tra l’altro non ho potuto contare su capitan Furi, a causa del problema alla caviglia, ma tutti hanno dato il massimo. A quattro giornate dalla fine, siamo sempre nel gruppo delle quarte in classifica e prima di tutto dobbiamo sfruttare a dovere i due turni casalinghi che ci aspettano”.

I risultati dell’11a di ritorno: Maginot Siena-Montespertoli 80-99, Calenzano-Synergy Valdarno 67-54, Jokers Legnaia-Union, Campi 69-49, Valdelsa-Galli San Giovanni Valdarno 60-59, Valbisenzio-Virtus Certaldo 60-65, Laurenziana-Monteroni 55-53, Sestese-Poggibonsi 62-55, Asciano-Gea Grosseto 73-66.

La classifica: Virtus Certaldo 46 punti; Asciano 44; Valbisenzio 34; Gea Grosseto, Monteroni, Galli San Giovanni, Poggibonsi, Montespertoli, Laurenziana 28; Ms Synergy S.Giovanni 26; Valdelsa, Sestese, Calenzano 22; Jokers Legnaia 14; Maginot Siena e Union Basket Campi Bisenzio 4.

Basket Asciano-Gea Basketball Grosseto 73-66

ASCIANO: R. Losigo 9, L. Losigo 3, Gazzei 2, Becatti 6, Falcai 10, L. Falchi 12, Chierchini, R. Falchi 15, Casini 5, Lorenzoni 5, De Marco, Rosati 6. All. Totaro.

GEA GROSSETO: Scurti 15, Ignarra 6, Furi 1, Mezzani, Biagetti 10, Mazzei 5, Ense 15, Mari 14, Baccheschi. All. Marco Santolamazza.

ARBITRI: Campatelli di Sesto Fiorentino e Giovannetti di Lucca.

PARZIALI: 16-19, 32-24; 52-41.

USCITI PER FALLI: Scurti, Ignarra.