GROSSETO – Sempre più forte e grande il “movimento ovale” grossetano, anche questo weekend impegnato con più categorie su più fronti. Gli Under 16 del Grosseto Rugby Club diretti dal coach Agostino Bencivenga, ovvero Gabriele, Nathan, Diego ed Emilian hanno preso parte alla trasferta della Tirreno Rugby Club contro il Perugia; il risultato finale è stato di 25-22 per i padroni di casa, che però non ha demoralizzato i maremmani, che sul campo hanno dato il massimo.

Impegnata anche l’Under 14 presso i campi Montano e Maneo di Livorno, dove si è svolto il Torneo “Boiadè”, una maratona di lanci, corse e placcaggi dalle 9 del mattino alle 16:30, con nove squadre partecipanti. Il Tirreno Rugby si è presentato con una squadra e tra i convocati c’erano i soliti affiliati grossetani Matteo Madeddu e Aiace Golini, che hanno anche giocato da titolari. In mattinata i tirrenici hanno giocato al campo Montano dove hanno affrontato Sesto Rugby, Livorno Rugby e la ligure Provincie dell’Ovest, vincendo due partite su tre (sconfitta solo contro il Sesto).

Nel pomeriggio, al campo Maneo, il Tirreno ha prevalso sul Vaolorugby di Reggio Emilia, aggiudicandosi meritatamente il terzo posto del Torneo; trionfo finale per il Sesto Rugby e secondo il CUS Pavia affiliato al Cogoleto.

Bellissima giornata di rugby per l’Under 10 del Grosseto Rugby che a pieno organico si è confermato una squadra molto competitiva vincendo due partite su tre sul filo del rasoio. Questi i biancorossi: Arno, Pietro S., Pietro D., Pietro B., Niccolò, Filippo, Mario, Mathias, Matteo e Artiom – che ha debuttato con una meta. Sorride ancora l’educatore Vittorio Esposito, molto soddisfatto per l’ottima prestazione dei ragazzi, ancora migliorati rispetto all’ultima volta.

Voglia di crescere anche nel settore femminile grossetano che, in collaborazione con Rufus e Cecina, apre le porte a nuove leve dai 12 ai 42 anni, per allenarsi a Grosseto ma anche a San Vincenzo con le Raccattate, ogni martedì e giovedì; per info 329 4235403.