GROSSETO – Sabato 29 marzo , nel salone di via Unione Sovietica 44A a Grosseto, si è svolta la giornata del volontario.

Oltre cento i volontari presenti, in rappresentanza dei 310 volontari che operano quotidianamente nelle 17 affiliate Auser in provincia. “E’ stato un incontro – come ricordato dal presidente provinciale Franco Miglianti -, che ha avuto al centro il ruolo del volontariato, della sua esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà che per sua libera scelta in favore della comunità locale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado, ma anche per offrire opportunità di socializzazione presso le nostre affiliate. Ma anche di riflessione positiva sulle molteplici attività che grazie ai nostri volontari vengono svolte quotidianamente, che vanno dagli accompagnamenti sociali, gruppi teatrali, gruppi di disegno e lavoro della ceramica, ai molti eventi di solidarietà”.

“Momento toccante della giornata è stata la telefonata ricevuta da Irene Dari, che ha chiamato per darci sue notizie e ringraziare dell’impegno messo in campo da Auser in suo favore”.

La giornata si è conclusa avendo raccolto 465 Euro in favore di Irene.

Auser ringrazia anche la Cantina Vignaioli del Morellino per il sostegno all’iniziativa non formale ed il comitato soci Coop di Grosseto.