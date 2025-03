GROSSETO – Marzo impegnativo per i pugili della Fight Gym, con importanti successi sui ring toscani. A Firenze dove è in corso il Torneo nazionale Nepi Etruria il sedicenne Andrea Corridori ha conquistato l’oro nella categoria dei kg. 57 dominando nei suoi due incontri i più esperti avversari toscani, mentre nei kg. 90 il pugile elite Jonathan Pisano si è guadagnato l’accesso alla finale in un duro combattimento a spese del valido avversario pisano Simone Marocchini.

A Lucca nella fase regionale dei campionati Italiani Under 17 hanno brillato nella categoria dei kg. 57 il solito Andrea Corridori e nella categoria kg. 60 Leonardo Paladini dominando nei due incontri effettuati da ciascuno di essi in questo fine settimana per accedere, così, alla finale che si svolgerà il prossimo fine settimana a Firenze. Buona la prova anche dell’esordiente nei colori della Fight Gym Grosseto Luca Bragagna, sempre nella categoria dei kg. 57: dopo essersi aggiudicato il primo incontro ha ceduto di misura nella seconda prova. Impegnativo il lavoro di questo fine settimana dello staff della palestra grossetana composto dal maestro Raffaele D’Amico e i suoi collaboratori Emanuela Pantani, Giulio Bovicelli e Luca Giusti, sempre accompagnati dal presidente Amedeo Raffi, che ha implicato spostamenti per oltre 1000 km in regione ma che è stato ampiamente premiato dai risultati: gli atleti grossetani hanno messo una seria ipoteca sulla conquista di altri ori finali.