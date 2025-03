GROSSETO – Verrà presentato giovedì 3 aprile, durante l’assemblea di istituto degli studenti del Polo Bianciardi, presso la Sala Eden, “Dritti contro il cielo”, il nuovo docufilm di Niccolò Falsetti, prodotto dalla Ong “Un Ponte Per e dal calcio Storico Lebowski” di Firenze.

L’opera racconta il viaggio della delegazione sportiva italiana nel campo profughi palestinese di Shatila, in Libano, e l’incontro tra il C.S. Lebowski, primo club calcistico italiano ad azionariato popolare, e il Palestinian Youth Club, squadra interamente composta da calciatori palestinesi.

Alla proiezione interverranno il regista Niccolò Falsetti, per una riflessione sul ruolo dello sport come strumento di resistenza, emancipazione e solidarietà nelle comunità in contesti difficili. La delegazione, partita il 13 maggio 2023, ha trascorso una settimana a Shatila organizzando allenamenti quotidiani per bambini, adolescenti e giovani, con particolare attenzione al coinvolgimento femminile nello sport. Il viaggio si è concluso con un torneo che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da altri campi profughi di Beirut.

Un Ponte Per è attiva da oltre 30 anni a Shatila con progetti di solidarietà e sostegno educativo, tra cui Basket Beats Borders, che ha dato vita a squadre di basket maschili e femminili oggi riconosciute ben oltre i confini del campo.

Durante l’assemblea saranno esposte delle idee di pace e cittadinanza attiva, che saranno poi presentate al Parlamento Regionale degli Studenti il 4 Aprile dalla nostra rappresentante Chloe Guidi che riporterà le proposte di solidarietà scaturite dall’assemblea studentesca. Gli studenti del Polo Bianciardi, infatti, vogliono proporre una collaborazione e un gemellaggio con altre scuole italiane per un progetto sulla pace. Tra queste iniziative sarà presentata anche la proposta di una classe del Liceo Musicale lancerà l’idea di realizzare un concerto per la pace, creando un gemellaggio con altre scuole italiane.