CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutto facile per Blue Factor in serie B: nella quarta di ritorno il Castiglione, con la coccarda tricolore della Coppa Italia sulle maglie, liquida i giovanissimi dell’ Spv Viareggio per 18-4. Troppo netto il divario con i biancocelesti che hanno via via dilagato, dopo aver chiuso il primo tempo avanti per 6-0. Alla fine 5 reti per Faelli, triplette per Santoni e Nobili, doppiette per Tommaso Bracali e Nerozzi, e gol di Matteucci, Cornacchini e Montauti. Castiglione che guida la classifica davanti al Forte dei Marmi (che ha una gara in meno).

Questo martedì 1 aprile torna in pista anche l’Under 23: trasferta al pala Barsacchi contro il Cgc, alle 20.30 arbitro Massimo Cardelli di Viareggio, per la penultima giornata del campionato.

Serie B girone E

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 18-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Samaal Shareef; Roman Matteucci, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO: Jacopo Enrico Mascherpa, (Tommaso Alberto Bardi); Lorenzo Faetti, Mattia Marlia, Matteo Corsi, Mattia Silvestri, Mattia Menegatti, Diego Gonzo, Andrea Franchi. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

RETI: pt (6-0) 8’13 Nobili (C), 10’21 Bracali (C), 13’36 Nerozzi (C), 14’20 Matteucci (C), 16’25 Cornacchini (C), 19’49 Nerozzi (C); st 1’51 Santoni (C), 4’12 Montauti (C), 5’05 Santoni (C), 6’38 Menegatti (V), 6’49 Santoni (C), 6’56, 7’34 e 8’21 Faelli (C), 8’45 Gonzo (V), 13’15 e 16’39 Nobili (C), 19’46 Gonzo (V), 20’13 Bracali (C), 22’34 Faelli (C), 24’27 Gonzo (V), 24’58 Faelli (C).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2 – 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7 – 2/4

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2 – 4-4

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 13-3 – 4-13

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4 – 6-3

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11 – 6-10

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4 – 1-6

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11 – 4-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3 – 9-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1 – 3-5

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3 – 3-6

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8 – 4-18

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio 6-5

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi 4-15

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-2

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi 4-4

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio 4-4

Spv Viareggio-Cp Grosseto 5-6

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio 11-0

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione 3-18

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-7

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio 6-7

Classifica

Hc Castiglione (10) 28 punti; Forte dei Marmi (9) 25; Pumas Viareggio (9) 18; Rotellistica Camaiore (10) 12; Cp Grosseto (10) 9; Cgc Viareggio (10), Spv Viareggio (10) 8; Prato (10) 5

Under 23 zona 4

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana 3-2

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-2

Cgc Viareggio-Follonica 2-0

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio 2-5

Spv Viareggio-Sarzana 12/3

Follonica-Blue Factor Castiglione 0-0

8a giornata 14/19 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 5-1

Spv Viareggio-Follonica Rinv.

Sarzana-Cgc Viareggio 5-1

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (8) 18 punti; Hc Castiglione (8) 14; Sarzana (8) 13; Follonica (7) 10; Spv Viareggio (7) 8; Cgc Viareggio (8) 3